Sneek-Het weer ziet er voor deze eerste kerstdag niet slecht uit. Opklaringen, bewolking, kans op een bui en bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het een graad of 8.

Komende nacht opklaringen, ook drijft er af en toe wat bewolking over en is er kans op mist. De temperatuur daalt naar een 2 graden en is er vorst aan de grond mogelijk.

Morgen start met mogelijk met mist, dit lost op en zijn er nog enkele opklaringen te bewonderen voordat de bewolking weer gaat toe nemen. Het blijft droog en bij een naar zuid draaiende wind voelt het waterkoud aan, dit bij een temperatuur die niet veel hoger uit komt dan 6 graden.

Vrijdag draait de wind naar het oost tot zuidoosten, valt er in de morgen wat regen en met 5 graden wat kouder.

Het weekend verloopt droog met op zaterdag flinke opklaringen, zondag meer bewolking. In de nacht een temperatuur rond nul, overdag 4 graden bij een zuidoost tot zuidelijke wind.

Dan denk je dat het misschien gaat winteren, verre van dat, volgende week raakt de Oceaan weer op stoom, gaat de temperatuur weer omhoog, komen er depressies over en geeft de wind geregeld volop gas.

Dirk van der Meer