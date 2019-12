Súdwest-Fryslân: ruim half miljoen voor energiebesparing

Sneek- Súdwest-Fryslân ontvangt 540.000 euro van het ministerie van binnenlandse zaken in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik. De gemeente moet het geld besteden om eigen woningbezitters te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen.

“Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, het plaatsen van ledlampen of het zogeheten waterzijdig inregelen van de cv-installatie”, zegt wethouder Erik Faber van ‘duurzaamheid’.

Dankzij de regeling hoopt hij enkele duizenden huiseigenaren te kunnen aanzetten tot energiebesparende maatregelen. “We hebben met elkaar een gezamenlijke opdracht het energieverbruik te verminderen”, zegt Faber. “Deze subsidie is een stap in de richting naar verdere verduurzaming.”

De gemeente wil met de regeling aansluiten bij activiteiten die al eerder in gang werden gezet, bijvoorbeeld in samenwerking met de energiecoöperaties en geregistreerde VVE’s (verenigingen van eigenaren). Om inwoners over de regeling te informeren worden in het eerste kwartaal van 2020 bijeenkomsten gehouden, met adviezen over hoe je daken, vloeren, ramen of gevels kunt isoleren. Dan wordt ook duidelijk hoe huiseigenaren de subsidie kunnen aanvragen.