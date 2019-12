Bewolkt en regenachtig

Sneek-Gisteren waren de buitjes actiever dan het eerder liet aanzien. Vandaag is het niet veel beter, het is een bewolkte dinsdag met vooral vanmorgen en vanmiddag regen welke af en toe een buiig karakter heeft. De wind zuidelijk, zwak tot matig, temperatuur 8 graden als maximum.

Kerstavond is er nog kans op een bui, verder verloopt de nacht bewolkt met slecht een korte opklaring. De minimumtemperatuur bedraagt 5 graden.

Morgen opklaringen, ook kan er nog een bui in de morgen voorkomen. Het wordt een 8 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

In de nacht naar tweede kerstdag zijn er opklaringen en daalt de temperatuur op neushoogte naar een 2 graden. Aan de grond is vorst mogelijk.

Tweede kerstdag is het wisselend bewolkt, het blijft tot de avond droog zoals het nu lijkt. De wind draait van zuidwest naar zuidoost en neemt toe, matig tot vrij krachtig, temperatuur 7 graden als maximum.

In de nacht naar vrijdag trekt er een regengebied over en daar hebben vrijdag eerst ook last van. In de middag opklaringen en droog. In het weekend passeert er een hogedrukgebied en geeft tijdelijk wat kouder weer met in de nacht vorst. Kijk ik echter naar de lange termijnkaarten, dan zien we de westelijke stroming volgende week weer goed op gang komen.

Dirk van der Meer