Uitbreiding Iepen Mienskipsfûns

Sneek- De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling ‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd.

Friese initiatiefnemers kunnen met de nieuwe gecombineerde regeling subsidie aanvragen voor ontmoetingsplekken in het algemeen. Naast dorpshuizen zorgen namelijk ook andere gebouwen in een wijk of dorp voor een plek waar bewoners elkaar ontmoeten. Door beide regelingen te combineren wordt het aanvragen van subsidie een stuk gemakkelijker.

Met ‘ontmoetingsplek’ wordt bedoeld een locatie die voor iedereen uit een dorp of stad, ongeacht godsdienstige of politieke overtuiging, vrij en onbeperkt toegankelijk is voor het verenigingsleven en sociaal-culturele activiteiten met multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimtes.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Een extra categorie tot € 75.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven.

– Bij grote maatschappelijke initiatieven is ook een gemeentelijke cofinanciering nodig.

– Er zijn minimaal 10 punten (was 8) nodig om voor subsidie in aanmerking te komen.

De drie categorieën worden met ingang van 1 januari:

– Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen.

De huidige categorie nieuwe evenementen is in deze categorie ondergebracht

Subsidie tot € 10.000,-

– Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement.

Subsidie tot € 35.000,-

– Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement.

Subsidie tot € 75.000,-

Intensievere samenwerking

Het Iepen Mienskipsfûns wordt uitgevoerd door Streekwurk en, voor de kleine maatschappelijke initiatieven, door Streekwurk en de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Met het combineren van beide regelingen wordt de samenwerking met Doarpswurk intensiever. Voor meer informatie kunt u zowel bij Streekwurk als Doarpswurk terecht: www.streekwurk.frl of www.doarpswurk.frl

Drie subsidierondes in 2020

Volgend jaar zijn er weer drie momenten waarop je subsidie kunt aanvragen:

Maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari 17.00 uur

Maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 17.00 uur

Maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober 17.00 uur

Wij helpen je graag bij het opstellen van het projectplan en de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk je idee, zodat er voldoende tijd is om dit te bespreken voordat de aanvraag definitief wordt ingediend. Je kunt ons bereiken via telefoon en email, of maak een afspraak om onder het genot van een kop koffie of thee je plan of idee met ons te delen.

Streekwurk Zuidwest Fryslân

Voor subsidieaanvragen tussen € 10.000,- en € 75.000,-

Projectbureau: 058 – 2925964

Cor Brouwer: 06 – 21151249

Wim van Gorkum: 06 – 52451694

E-mail: zuidwest@fryslan.frl

Dorpencoördinatoren gemeente De Fryske Marren

Voor subsidieaanvragen tot en met € 10.000,-

Telefoon: 0513 – 239000

E-mail: dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl

Dorpen- en wijkencoördinatoren gemeente Súdwest-Fryslân

Voor subsidieaanvragen tot en met € 10.000,-

Telefoon: 0515 – 489995

E-mail: teamsdb@sudwestfryslan.nl

Meer informatie over het IMF, het indienen van een projectidee en het aanvragen van subsidie: zie www.streekwurk.frl/imf

Wil je inspiratie opdoen voor een projectidee in jouw dorp, stad of regio? Bekijk dan de projectenkaart van het IMF! Hierop vind je heel veel projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Zie www.streekwurk.frl/projecten.