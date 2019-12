Kertsmusical VBG De Fontein goed bezocht

Sneek- De musical ‘Het Kerstdiner’ op zondag 22 december is ook dit jaar goed bezocht. De zaal van VBG De Fontein in Sneek zat vol met jong en oud publiek.

Bij aankomst van het gebouw stond reeds de limousine klaar bij de ingang en alle gasten betraden de zaal over de rode loper. De bezoekers genoten van de ‘sorrylimo’ en leefden mee met twee hoofdpersonen die iets goed te maken hadden. Presentator Bert probeerde uit alle macht verbroken relaties te lijmen. Dat lukt maar ten dele. Uiteindelijk verschenen er andere gasten aan het kerstdiner dan de oorspronkelijk genodigden. Ook de kok en presentator Bert namen plaats aan tafel.

De musical liet zien dat God graag een goede relatie met mensen wil en Zijn Zoon Jezus met kerst naar de wereld stuurde. Hij is het echte Kerstgeschenk. De vraag voor een ieder is of je het aanvaardt of niet.

De musicaldienst werd opgeluisterd door de kinderen van Spetterszz, de zondagsschool van VBG De Fontein. Zij begeleidden op enthousiaste wijze de samenzang.

Het vervolg van de musical vindt traditiegetrouw plaats op kerstochtend. Dan wordt duidelijk hoe het met de mensen vergaat die de uitnodiging in eerste instantie hebben afgeslagen.