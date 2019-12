Aangepaste openingstijden feestdagen gemeente SWF

Sneek- Tijdens de feestdagen zijn onze openingstijden anders dan gebruikelijk. Dit geldt voor onderstaande dagen:

Gemeentehuis:

Woensdag 25 december gesloten

Donderdag 26 december gesloten

Vrijdag 27 december gesloten (let op: het loket Burgerzaken in Sneek is tussen 9.00 uur en 11.00 uur open voor aangifte geboorte en overlijden. Je kunt dan zonder afspraak terecht. Bolsward is gesloten.)

Dinsdag 31 december geopend tot 12.30 uur

Woensdag 1 januari gesloten

Milieustraten:

Ook de openingstijden van de milieustraten zijn tijdens de feestdagen gewijzigd:

Dinsdag 24 december milieustraten Sneek, Koudum en Heeg gesloten (Bolsward is tijdens reguliere openingstijden geopend)

Woensdag 25 december alle milieustraten gesloten

Donderdag 26 december alle milieustraten gesloten

Dinsdag 31 december milieustaten Sneek, Koudum en Heeg gesloten (Bolsward is tijdens reguliere openingstijden geopend)

Woensdag 1 januari alle milieustraten gesloten