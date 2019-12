Kerstkalkoen met strik voor Sneek Wit Zwart

Norg- Sneek Wit Zwart voorzag vanmiddag de kerstkalkoen van een hele mooie rooie strik. De formatie uit de Waterpoortstad wist dankzij treffers van Gerben Visser en Ruben Ybema (2x) namelijk de inhaalwedstrijd tegen GOMOS met 2-3 te winnen en met die winst nam de ploeg van trainer Germ de Jong niet alleen revanche voor de nederlaag van vorig seizoen, maar nam men in de eerste klasse F ook weer het heft (lees: de koppositie) in handen.

​Dat heft behoorde op de Schapendrift aanvankelijk tot de inboedel van de thuisclub. Daar waar Sneek Wit Zwart bij de vorige confrontatie de meest en grootste kansen lieten noteren, schreef GOMOS in de eerste helft de beste mogelijkheden op zijn naam. Zo zorgde de ploeg uit Norg bij een hoekschop voor het nodige gevaar, maar tot opluchting van de Snekers verdween de bal via de vingertoppen van doelman Danny Burgers en de lat over. Nog geen vier minuten later fungeerde Burgers opnieuw als reddende engel, toen hij een doorgebroken speler van de thuisclub van scoren afhield en daarmee andermaal een achterstand voorkwam.

Sneek Wit Zwart dat zonder Matts Bruining en Kees Noordmans aantrad en good old Age Hains Boersma weer onder de wapenen had geroepen, had tot dan toe weinig in de melk te brokkelen, al mocht Klaas Boersma eerder in de wedstrijd bij een overtreding in de zestien aanspraak op een “pengel” maken. Diezelfde Boersma zorgde op het half uur voor de eerste, echte dreiging van Sneker zijde en even later toen de voormalige doelman onderuit werd gehaald, leverde de daaropvolgende vrije trap opnieuw een goede mogelijkheid voor de Snekers op. Die werd echter niet benut, waardoor beide ploegen de niet al te beste eerste helft dubbelblank afsloten.

Die stand viel vanuit Sneker perspectief overigens niet tegen, want de betere mogelijkheden in de eerste 45 minuten waren voor de thuisclub. De treffer die Gerben Visser in de eerste minuut na rust via de binnenkant van de paal op het bord zette, zette het duel dan ook een heel klein beetje op zijn kop. Die voorsprong hield echter niet lang stand, want acht minuten later rondde Robert Elsinga een aanval beheerst af en binnen een minuut toen de Sneker defensie even niet alert was bracht Jannes Siegers de thuisclub aan de leiding.

​Die desastreuze minuut fungeerde als wake-up call, want daarna was het vooral Sneek Wit Zwart dat de lakens uitdeelde. Dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Na goed doorgaan van Leon Faber herstelde Ruben Ybema in minuut zestig het evenwicht, waarna diezelfde Ybema een minuut later de 2-3 op de schoen had. Zijn inzet verdween echter net naast, waarna na een hoekschop van Alwin Velds de paal de tweede van Gerben Visser in de weg stond.

Met nog een kwartier op de klok besloot trainer Germ de Jong om met Age Hains Boersma een extra wapen naar het front te sturen en dat zou de Dick Advocaat van Sneek Wit Zwart uiteindelijk geen windeieren leggen. Nadat hij eerst nog verzuimde om een afvallende bal te verzilveren, kopte “Boom Boom” even later namelijk een hoekschop van naamgenoot Klaas voor de goal, waarna Ruben Ybema het beslissende en naar even later bleek, winnende tikje gaf (2-3).

Met die overwinning nam Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, revanche voor de (onterechte en onnodige) nederlaag die men vorig seizoen op de Schapendrift leed. Belangrijker is echter dat de Snekers op 26 januari wanneer de competitie wordt hervat, als koploper aan de thuiswedstrijd tegen SC Stadspark beginnen.

GOMOS – Sneek Wit Zwart 2-3 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Gerben Visser (46.), 1-1 Robert Elsinga(54.), 2-1 Jannes Siegers (55.). 2-2 Ruben Ybema (60.), 2-3 Ybema (84.)

Scheidsrechter: E.S.B. ten Horn

Gele kaart:

​Rode kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen Sydney Veltkamp, Harvey de Boer, Klaas Boersma, Leon de Vries, Ruben Ybema, Gerben Visser en Leon Faber (74. Age Hains Boersma)

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/