SWF: succesvolle proef met praktijkondersteuners bij huisartsen

Sneek- Súdwest-Fryslân boekt uitstekende resultaten met snelle hulp aan kinderen en jongeren met psychische klachten en stoornissen. De proef met zogeheten praktijkondersteuners GGZ-jeugd krijgt dan ook een vervolg.

Sinds 1 oktober 2018 werken zes praktijkondersteuners GGZ-jeugd bij vijftien huisartsenpraktijken in de gemeente. In de proefperiode konden jeugdige patiënten al binnen twee weken met hun probleem terecht bij een van de praktijkondersteuners. Twee op de drie kinderen konden al met een paar gesprekken worden geholpen.

Zonder wachtlijsten “Door deze gezamenlijke aanpak worden de jongeren zo veel mogelijk vroegtijdig, in de eigen omgeving, en zonder wachtlijsten geholpen”, zegt wethouder Mark de Man. “Zo voorkomen we dat ze onnodig worden doorverwezen naar de zwaardere, specialistische jeugdhulp.”

Hij is opgetogen over de goede samenwerking met de huisartsen en De Friesland zorgverzekeraar. “Het voegt echt iets toe aan het bestaande zorgaanbod”, zegt De Man. “Als blijkt dat gespecialiseerde hulp wel nodig is, dan verwijst de praktijkondersteuner uiteraard door naar passende zorg.”

Verdriet, angsten, stress

Jongeren lopen soms vast, hebben angsten of kampen met stress. Ze hebben verdriet over een scheiding, de dood van een familielid of een gebeurtenis op school of in hun vriendenkring. Of ze zitten niet goed in hun vel, bijvoorbeeld doordat het thuis of op school niet lekker loopt.

Laagdrempeliger Hiervoor kunnen ze terecht bij een praktijkondersteuner in de eigen buurt. Het is voor kinderen en ouders laagdrempeliger om eens te praten met een praktijkondersteuner in de eigen vertrouwde huisartsenpraktijk, dan een afspraak te maken met een psycholoog. Het is de huisarts die naar een praktijkondersteuner doorverwijst.

Kinderen en jongeren zijn zeer tevreden over de ondersteuning die zij op deze manier kregen. Ze geven aan dat het erg fijn is dat de praktijkondersteuner een luisterend oor bood, echt oog voor hen heeft en samen met hen kijkt naar mogelijke oplossingen.

Uitbreiding

Aan de pilot deden 28 huisartsen mee van huisartsenpraktijken in Boazum, Bolsward, Heeg, IJlst, Koudum, Sibrandabuorren, Sneek, Warns en Workum. Vanwege de positieve resultaten wil Súdwest-Fryslân door met de inzet van de praktijkondersteuner en deze uitbreiden naar alle huisartsenpraktijken in de gemeente.