Sneek- Gerda Bijker-Bos, maakt prachtige (eufemisme) natuurfoto’s. Afgelopen week was ze in de omgeving van de Griene Dyk en maakte er bovenstaande foto. De winter is nog steeds niet in zicht en het zal ook dit jaar wel weer een groene kerst worden. Alhoewel groen?

Foto Gerda Bijker-Bos