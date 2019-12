Wederom zacht

Sneek – Het zat er al een tijdje in de weerkaarten, maar zo langzamerhand is het wel zeker dat we weer een groene kerst beleven dit jaar. Volgens het KNMI komt zo’n witte kerst minder vaak voor dan we denken. Sinds 1903 hebben we in Nederland slechts acht keer een witte kerst gehad volgens de definitie van het KNMI.

Vandaag een dag dat we met zeer zacht weer hebben. De temperatuur stijgt naar een 11 graden, terwijl normaal een 5 a 6 graden voor de tijd van het jaar is. Opklaringen en bewolking, het blijft droog. De wind waait uit het zuid tot zuidoosten en is zwak tot matig. Komende nacht raakt het bewolkt en verloopt deze erg zacht met geen lagere temperatuur dan van 9 graden. Morgen een bewolkte en natte dag. Bij een zuid tot zuidoostelijke wind die matig tot vrij krachtig is, is het opnieuw erg zacht met 10 a 11 graden. Kijken we naar het weekend, dan verloopt zaterdag met bewolking en opklaringen, is er een bui mogelijk, zondag bewolkt met geregeld regen. De temperatuur wat lager, maar met 7 a 8 graden ver van winters. Dirk van der Meer