De Fryske top 100 op oudejaarsdag: iedereen is welkom

Leeuwarden- Publiek is dit jaar van harte welkom bij de uitzending van de Fryske top 100 op oudejaarsdag. Die wordt daarom uitgezonden van 6.00 uur ‘s ochtends tot en met 18.00 uur ‘s avonds. In het nieuwe concept worden natuurlijk de 100 mooiste Friese platen gedraaid, maar kijkt Omrop Fryslân ook terug op het afgelopen jaar.

Al meer dan 20 jaar zendt Omrop Fryslân op oudejaarsdag de Fryske top 100 uit. De honderd mooiste platen in het Fries of een Friese streektaal, gekozen door het Friese publiek. Nieuw is dit jaar dat het publiek van harte welkom is om dit feestje mee te vieren in het Mediakafee van Omrop Fryslân. Dat begint al om 6.00 uur ‘s ochtends en gaat door tot 18.00 uur ‘s avonds. In de uitzending zal Rolling Home optreden, zij bestaan 25 jaar en staan voor het 20e jaar in de Fryske top 100, en bijna altijd in de top 10.

Oudejaarsdag is niet alleen de dag van de Friese muziek, maar ook van vuurwerk kopen, carbidschieten en natuurlijk oliebollen bakken. Omrop Fryslân gaat op deze dag op zoek naar de allerlekkerste thuisgebakken oliebol van Fryslân. Thuisbakkers kunnen met de best gelukte bol naar de Omrop komen en hem laten beoordelen door de jury. Diegene die de lekkerste oliebol brengt, krijgt aan het einde van de dag de ‘Fryske top 100 oliebollenbakkersbokaal’.

Het belooft een knus en sfeervol programma te worden, want Omrop Fryslân draait niet alleen de mooiste muziek, ook worden meerdere gasten uitgenodigd om terug te kijken op het jaar. Van de containerramp op de Waddenzee tot boerenprotesten, en van blokkeerfriezen voor de rechter tot de zwemelfstedentocht van Maarten van der Weijden: in 2019 gebeurde er genoeg om over te praten.

Stemmen op de Fryske top 100 kan nog tot en met Tweede Kerstdag via Frysketop100.nl. Die dag zit van 13.00 tot 18.00 uur een telefoonteam van bekende Friezen klaar om de laatste top 5’en op te schrijven. Daarnaast zullen Jaap Louwes, Adri de Boer en Vocal Roses live optreden.