Voorlopig geen winter

Sneek – Er trekken vanmorgen nog enkele buien over onze regio, vanmiddag blijft het droog en zijn er opklaringen. De maximumtemperatuur wordt een graadje of 8, dit bij een zuidwest tot zuidoostelijke wind. Is ze vanmorgen nog zwak, ze neemt toe en wordt matig, later vrij krachtig.

Komende nacht op wat hoge bewolking na vrij helder en koelt het af naar een 4 graden.

Morgen opklaringen, in de middag meer bewolking. De kans op wat lichte regen is klein en met een zuid tot zuidoostelijke wind wordt het weer erg zacht voor de tijd van het jaar, 11 graden.

Die temperatuur zien we ook op vrijdag terug. Wel is het die dag bewolkt en kan er af en toe regen vallen. Wind zuidwestelijke en is zwak tot matig.

Zaterdag kans op een bui, ook zijn er opklaringen en bij een zuidwestelijke wind wordt het minder zacht, 7 graden. Zondag een bewolkte dag en valt er af en toe regen. Bij een veranderlijke wind wordt het dan 8 graden, de winter is voorlopig nog ver te zoeken.

Dirk van der Meer