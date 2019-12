Tweede knipochtend Schuilplaats

Sneek- Velen zullen gedachteloos een afspraak maken bij de kapper als dat weer nodig is. Maar er zijn ook veel mensen, voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om naar de kapper te gaan. Als je elk dubbeltje moet omkeren, is een kappersbezoek een hele uitgave. Toch vindt iedereen het fijn om er verzorgd uit te zien.

Om juist deze mensen tegemoet te komen, werd er net als vorig jaar, weer een knipochtend in De Schuilplaats gehouden. Drie kapsters uit Sneek en IJlst hebben op vrijdagochtend 13 december hun diensten kosteloos aangeboden. In zo’n 2 uur tijd, hebben ruim 20 mensen in de kappersstoel gezeten. Er werd geknipt, geschoren, geföhnd en zelfs ingevlochten en dat alles met aandacht voor degene die in de stoel zat.

Poiesz Supermarkten had voor iets lekkers gezorgd, er lagen nieuwe kranten op tafel en zo was De Schuilplaats ook dit jaar weer voor één ochtend een echte kapsalon. Gezelligheid en aandacht voor de mensen kenmerkt De Schuilplaats, niet alleen tijdens de gratis maaltijden, maar juist ook deze ochtend.

St. De Schuilplaats is een christelijke organisatie die zich inzet voor mensen aan de rand van de samenleving. Dit gebeurt door het aanbieden van gratis warme maaltijden op maandag- en donderdagavond en eventuele praktische hulp. Op woensdagavond is er een Bijbelstudie.

Dankzij de steun van kerken, winkels, bedrijven en particulieren, zowel financieel als in goederen, is het mogelijk om dit werk te doen.