Inzamelingsactie oude mobiele telefoons voor Stichting Opkikker

Sneek- Lions Waterstad Sneek en It Himsterhûs zetten zich de komende periode in om zoveel mogelijk oude mobiele telefoons in te zamelen. Het doel is om Jesse Mulder, 16 jaar, kankerpatiënt in remissie, te ondersteunen in zijn doel om 50.000 telefoons in te zamelen voor Stichting Opkikker.

De Stichting Opkikker (https://opkikker.nl/) heeft als doel het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind en door middel van hun Opkikkerdag en het Ambassadeurschap de ziekte naar de achtergrond te laten verdwijnen. Dit zieke kind, in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar, is langdurig onder behandeling of gaat een langdurige behandeling tegemoet in één van de 95 ziekenhuizen of instellingen waar zij mee samenwerken.

Heb je nog een oude (soms vergeten) telefoon liggen? In It Himsterhûs, Cingel 20 in Oosthem, staat een doos waar je de telefoon in kunt gooien. Het kan natuurlijk zijn dat je niet in de buurt woont. Geen probleem, laat een bericht achter, dan verzinnen de initiatiefnemers van de actie een oplossing om de telefoon toch te redden voor Jesse Mulder en zijn goede doel.