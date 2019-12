Zeer zacht

Sneek – We beleven een zeer zachte dinsdag met een temperatuur die in de dubbele cijfers komt, 13 graden. Vanmorgen valt er nog wat regen, daarna een droge periode, vanavond vanuit het westen weer regen. De wind zuidwest tot west, later zuidelijk, en is zwak tot matig.

Komende avond en nacht regen, wind matig uit zuid tot zuidoost, minimumtemperatuur 5 graden.

Morgen zien we vooral opklaringen in de middag en staat er een zuidoostelijke wind, matig. Het is minder zacht met 8 graden, wel ligt dat nog een 2 tot 3 graden boven normaal voor de tijd van het jaar.

Donderdag houden we het droog met opklaringen. Met 11 graden is het weer een zachte dag.

Vrijdag volgt vanuit het westen weer regen. Er staat een stevige zuidoostelijke wind welke pas later op de dag afzwakt. Met 10 graden als maximumtemperatuur spreken we weer over een zachte weerdag.

Kijken we nog even naar het weekend weer, dan zien we op zaterdag opklaringen en blijft het droog, zondag bewolkt en regenachtig. Temperatuur 8 graden.

Dirk van der Meer