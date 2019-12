Spoedappèl van Farmers Defence Force afgewezen

Sneek- Het hoger beroep van de Farmers Defence Force (FDF) tegen het verbod van de rechter om distributiecentra plat te leggen, zal pas in 2020 dienen. De FDF had een spoedappèl aangevraagd, maar dat is door de rechter afgewezen.

De FDF wilde voor woensdag in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding. De rechter heeft dat verzoek afgewezen en noemt een behandeling van de zaak voor het eind van het jaar niet realistisch. FDF had alle acties al afgezegd in afwachting van het hoger beroep.