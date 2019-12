Sneek.nl beschikbaar in Duits en Engels

Sneek- De toeristische portal voor de bezoekers (en inwoners) aan Sneek en omgeving, is sinds deze week beschikbaar in de Engelse en Duitse taal. Via de vlaggetjes rechts bovenin kan de gewenste taal gekozen worden. Momenteel worden deze sites nog verder ‘fine’ getuned. Met jaarlijks een groeiend aantal buitenlandse sitebezoekers hopen we hiermee ook hen beter te informeren over wat er allemaal te doen is in Sneek.

Nu is het aan jullie om de Engelse en Duitse sites verder in te vullen! Op Sneek.nl kunnen alle winkels, restaurants, hotels en/of watersport(verhuur)bedrijven in Sneek zich kosteloos presenteren via een gratis account. Via de inlog kunnen bedrijven die al op Sneek.nl staan nu al hun Duitstalige en Engelstalige bedrijfstekst plaatsen. Log meteen in op mijn.sneek.nl en vul bij ‘overige talen’ de tekst in, dan wordt jouw bedrijf straks ook gevonden door de buitenlandse bezoekers op Sneek.nl!

Sta je er nog niet op? Regel het nu meteen even!