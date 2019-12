Sneek- Niet alleen overdag is het centrum van Sneek in deze decembermaand gezellig, maar zeker tijdens de avonduren is de binnenstad prachtig verlicht. Fotograaf Fiona van Netten- Dijkstra maakte een schitterende sfeervolle foto van het Fiftysix pand aan het Leeuwenburg.

Foto: www.fiotofotografie.nl