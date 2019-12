Julianaschool viert april 2020 haar eeuwfeest met grote reünie

Sneek- De Julianaschool in Sneek bestaat volgend jaar 100 jaar. De huidige directeur van de school, Klaas Jan Visser, vertelt over de grote reünie en de andere activiteiten die er om het eeuwfeest heen plaats zullen vinden. Voor de reünie, van zaterdag 4 april, kunnen oud-leerlingen en leerkrachten zich vanaf vandaag opgeven via de site van de school: https://julianaschool-sneek.nl/

“De officiële eerste steen is in april 1920 gelegd, vandaar dat wij ook in die maand het 100-jarig bestaan van de school zullen vieren. Op 4 april wordt de grote reünie georganiseerd en de maandag erna start de projectweek voor de kinderen. Drie weken lang zal er gewerkt worden met het thema Toen, Nu en Later.”

Reünie

“Op de reünie van 4 april worden alle oud-leerlingen en leerkrachten om 10.00 uur verwacht in de foyer van Theater Sneek aan de Westersingel. Daar is eerste een gezellige ontmoeting met elkaar, uiteraard met koffie/thee met wat lekkers. Om 10.45 uur gaan we naar de grote Theaterzaal waar een programma over 100 jaar Julianaschool zal plaatsvinden. Het programma verder die dag zal bestaan uit een buffet tussen 12.00-14.00 in de foyer van het Theater Sneek. Daar kunnen de reünisten per toerbeurt gebruik van maken. Vanaf 12.00 gaan we ook in groepen naar de Julianaschool voor rondleidingen en daar herinneringen op te halen. In de foyer van het Theater is ook een expositie van foto’s en films. Ook is er livemuziek aanwezig. Om 16.00 uur is het officiële reünieprogramma afgelopen.”

Projectweken

“Op maandag 6 april start we onze projectweken die drie weken zullen duren. Met dec thema’s Toen, Nu en Later starten we in de klassen en met excursies. Ook het thema Samen in Beweging komt aan bod. We vinden dat iedereen recht op bewegen heeft, ook kinderen met een beperking. We hebben hiervoor een verbinding met het Foppe Fonds gezocht. Foppe de Haan zal de projectweken ook officieel openen. In de drie weken zullen we ons als Talentschool ook verder ontwikkelen en we sluiten af met een Julianaschool Festival. Dat is op donderdag 23 april, waarbij onder leiding van Akte2 een de kinderen aan de beurt zijn om hun activiteiten te tonen: Talenten voorop! Op 24 april is er dan nog een Oudhollandse Spelletjes ochtend.”