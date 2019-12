Informatie over het legen van containers in 2020 en ophalen kerstbomen

Sneek- Legen van containers. Bent u benieuwd wanneer uw container wordt geleegd in 2020? Dit kun je gemakkelijk en snel opzoeken in de digitale afvalkalender. Let goed op, want het kan zijn dat het legen op een andere dag is dan u gewend bent.

Ophalen kerstbomen

In de tweede week van januari halen we kerstbomen op. De kerstboom kunt u aanbieden op de plaats waar u anders uw container neerzet. De gemeentereiniging leegt deze week de groene container (GFT) niet. U kunt de kerstboom natuurlijk ook altijd naar de milieustraat brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via e-mail naar reiniging@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515 en vraag naar team Reiniging.