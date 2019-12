Farmers Defence Force in hoger beroep

Sneek- Het bestuur van Farmers Defence Force roept, in een reactie op het kort geding, de leden op om af te zien van “iedere actie bij een lid dat bij het CBL is aangesloten, dus ook niet meer bij foodservicebedrijf DC’s en ook niet bij supermarkten”. FDF gaat in hoger beroep tegen het verbod van de rechter. Zolang er nog geen uitspraak ligt, moeten de leden voldoen aan de oproep, volgens het FDF-bestuur op Facebook.

Het CBL is blij met het vonnis. “Met deze uitspraak van de rechtbank gaan wij ervan uit dat mogelijke acties van Farmers Defence Force rustig verlopen en er geen verstoringen en belemmeringen van de voedseldistributie plaatsvinden”, staat in een schriftelijke reactie.

Verkeerde datum

Verder wijst Farmers Defence Force erop dat de rechtbank een fout heeft gemaakt in de schriftelijke uitspraak. Daar staat namelijk dat ze niet mogen blokkeren op 18 december 2018.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/