Christelijke Scholengemeenschap Bogerman zamelt kaarsen in voor goed doel

Sneek- In samenwerking met VONK! is csg Bogerman dit schooljaar begonnen met het verzamelen van oude kaarsen. Van deze oude kaarsen worden nieuwe kaarsen gemaakt door jongeren die met extra hulp een start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

In het kader van ‘the spirit of christmas’ vindt de school het belangrijk om iets te betekenen voor jongeren. Onder het motto ‘Je maakt ’t samen!’ heeft csg Bogerman daarom de hulp van haar leerlingen ingezet. Samen verzamelen zij restanten van oude kaarsen, die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt gebruiken om nieuwe kaarsen van te maken. Iedereen kan deze kaarsen vervolgens via de site van VONK! kopen. Er is daarbij keuze uit drie verschillende soorten. Zo bieden zij tuinfakkels, kaarsenpakketten en kaarsenbollen aan. Naast het feit dat deze producten met de hand zijn gemaakt door de jongeren, is de gewenste kleur zelf aan te geven. Zo kan iedereen een speciaal en uniek cadeau geven en dragen zij hiermee bij aan dit mooie doel.

De samenwerking met VONK! is passend, omdat dit bedrijf net als csg Bogerman graag het vuur in jongeren wil aanwakkeren en de jeugd laat inzien dat hun bijdrage ertoe doet. Gerrit van Solkema, afdelingsleider van csg Bogerman, is naar het bedrijf toegestapt om deze samenwerking aan te gaan. “Wij als csg Bogerman willen leerlingen graag bewust maken dat ze met een klein gebaar een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren in de regio. Dit is hier een prachtig voorbeeld van.”

De leerlingen kunnen het hele jaar door de kaarsen verzamelen in de daarvoor bestemde containers bij de conciërge op Hemdijk 2. Zodra de containers vol zitten, geeft de school een seintje en komt VONK! de inhoud ophalen. Mocht u mee willen helpen, kom dan gerust uw oude kaarsen langsbrengen.