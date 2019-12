Sneek- Stichting Farmers Defence Force mag morgen actievoeren, maar de boeren mogen geen distributiecentra voor supermarkten platleggen. Dat heeft de voorzieningsrechter van de rechtbank Midden-Nederland vanmorgen besloten. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel spande een kort geding aan om de actie van FDF voor de kerstdagen te voorkomen.

In Friesland willen de boeren protesteren bij de Aldi in Drachten, de Poiesz in Sneek en de Lidl in Heerenveen.