Sneek – De winter maakt nog geen aanstalten om Nederland te veroveren, integendeel, de temperatuur gaat in de lift. Een witte kerst zal ook dit jaar niet lukken zoals de weerkaarten het nu aangeven.

Vandaag zien we al een 8 graden op de teller, morgen gaan we over de 10 graden grens heen en komt de temperatuur maar liefst op 13 graden uit.

De wind is vandaag niet al te sterk, zwak tot matig uit een meest zuidelijke richting. Naast bewolking is het zonnetje er ook nog bij, een bui is mogelijk, later op de dag volgt meer bewolking en regen.

Vanavond en vannacht regen, lichte regen, neerslagprognose tot morgenochtend is een 1 tot 3 mm. Minimumtemperatuur 7 graden.

Morgen bewolkt, zeer zacht, 13 graden, wind zuidelijk en is zwak tot matig. In de nacht naar woensdag valt er weer regen.

Woensdag opklaringen en iets minder zacht, 8 graden, veranderlijke wind. Donderdag bewolkt, valt er af en toe regen en komt er meer wind te staan.

Dirk van der Meer