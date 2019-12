Sneek- Wanneer moet mijn auto APK gekeurd worden? Benzineauto’s van na 1 januari 2005 moeten na 4 jaar voor het eerste gekeurd worden. De volgende 2 APK keuringen zijn dan na 2 jaar. Daarna moet de auto elk jaar gekeurd worden. Auto’s van na 1 januari 2005 met een dieselmotor, die vaak meer kilometers rijden, moeten na 3 jaar voor het eerst gekeurd worden, en daarna elk jaar. Auto’s van na 1 januari 2005 met een benzinemotor moeten na 4 jaar voor het eerst gekeurd worden en daarna jaarlijks. Alle auto’s van voor 1 januari 2005 en niet ouder dan 30 jaar moeten na 3 jaar voor het eerst gekeurd worden en vervolgens, net als de diesel regeling elk jaar APK gekeurd worden. Auto’s van 30 jaar of ouder moeten om het jaar APK gekeurd worden, voor auto’s van voor 1 januari 1960 geldt geen APK-plicht.

Veilig de weg op

Onderhoud

Wat houdt de APK keuring in?

De keurmeester van AutoCrew voert een uitgebreide APK check uit, volgens de keuringseisen van de RDW. De auto moet voldoen aan de veiligheidseisen en milieueisen zoals de RDW die bepaald heeft. Hierbij wordt de hele auto aan een nauwgezette inspectie onderworpen, waaronder: de carrosserie, verlichting, banden en ophanging, motor en aandrijfsysteem, stuurinrichting, het remsysteem en het interieur.

APK goedkeur of APK afkeur

Voldoet jouw auto aan alle wettelijke eisen, dan keurt de AutoCrew-keurmeester hem goed. Zijn er aandachtspunten, bijvoorbeeld een band die op korte termijn aan vervanging toe is, dan adviseren wij je hierover. Voldoet jouw auto niet aan de wettelijke eisen, omdat bijvoorbeeld de banden te ver versleten zijn of jouw auto voldoet niet aan de emissie-eisen, dan overleggen wij met jou over welke reparatie noodzakelijk is en wat de kosten hiervoor zijn.

Wat kost een APK?

Je zal ze vaak gezien hebben: bedrijven die adverteren met goedkope APK keuringen, soms zelfs voor nog geen 15 euro. Niet zelden loopt dat bedrag uiteindelijk op tot een veelvoud daarvan, door allerlei ‘extra’ kosten. AutoCrew stunt niet met prijzen, maar biedt een betaalbare APK-keuring zonder verborgen kosten, uitgevoerd door goed opgeleide keurmeesters en gebruikmakend van de beste testapparatuur. Bij AutoCrew weet je waar je aan toe bent.

APK afspraak

Moet jouw auto gekeurd worden en wil je een nieuwe APK, tegen heldere voorwaarden en met de zekerheid van een perfect uitgevoerde autokeuring? Maak dan nu een afspraak bij de AutoCrew garage in jou omgeving, Autoservice HDW. Ga naar www.autoservice-hdw.nl en maak eenvoudig een afspraak.