Oppenhuizen- Top & Twel Duurzaam krijgt een vervolg. In april organiseerde het buurtteam van Top & Twel Duurzaam al een inloopavond in It Harspit. Dit was een succes. Belangstellenden kwamen hierbij in contact met leveranciers van isolatie, zonnepanelen en isolerend glas. Het voornemen van Top & Twel Duurzaam is nu om een zelfstandige energiecoöperatie op te richten.

Het voordeel van deze coöperatie is dat wij als Top en Twel zoveel mogelijk zelf de regie kunnen houden over de wijze van levering van stroom/warmte. Het buurtteam hoopt dan ook dat zoveel mogelijk inwoners zich bij deze coöperatie aan gaan sluiten. Daarom organiseert Top & Twel Duurzaam op 30 januari 2020 voorlichtingsavond in It Harspit.