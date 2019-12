Kinderen aan het woord in Súdwest-Fryslân

Sneek- Op vrijdag 24 januari 2020 vindt de eerste Kinderconferentie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dan gaan zo’n zestig leerlingen uit groepen 7 en 8 uit de hele gemeente aan de slag met verschillende thema’s die voor hen belangrijk zijn. Zijn er genoeg speelvoorzieningen, voelen kinderen zich veilig in hun straat of zijn ze genoeg op de hoogte van wat de gemeente voor hen kan betekenen?

De thema’s zijn samen te vatten in ‘Cultuur, sport & vrije tijd’, ‘Voorlichting’, ‘Lekker in je vel’ en ‘Meedenken & meedoen’. Deze thema’s zijn voortgekomen uit een zogeheten Kindermonitor. Deze monitor bestond uit een vragenlijst die na de zomer is ingevuld door ruim vijfhonderd basisschoolleerlingen uit de dorpen en steden van Súdwest-Fryslân. Op basis van de antwoorden zijn de onderwerpen die volgens de kinderen meer aandacht verdienen in kaart gebracht.

Tijdens de Kinderconferentie (in de raadszaal van het Bestjoershûs in Sneek) gaan de gemeente en de kinderen verder over deze onderwerpen in gesprek. In de vorm van workshops onderzoeken de kinderen – met hulp van medewerkers van de gemeente – wat op het betreffende thema allemaal is geregeld in Súdwest-Fryslân. Daarbij kijken ze kritisch naar wat zij daarvan vinden. Aan het einde van de dag presenteren ze hun conclusies en adviezen aan wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen. De ideeën en uitkomsten vormen een belangrijke bijdrage voor de gemeentelijke agenda.

Wethouder Mark de Man is benieuwd naar de uitkomsten van de Kinderconferentie. “Deze kinderconferentie is heel belangrijk voor onze gemeente. Meepraten over de eigen leefomgeving, onderwijs en/of toekomst begint al van jongs af aan”, zegt hij. “Met een Kinderconferentie brengen we dat graag tot uiting door kinderen van tien tot dertien jaar het woord te geven en ze ons te laten adviseren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Doen we voor deze leeftijdscategorie nog wel het juiste? Zo nee, hoe sluiten we dan het beste bij hen aan? Daarover gaan we op 24 januari graag met hen in gesprek. Maar ook na de Kinderconferentie willen we kinderen een stem blijven geven.”

De Kinderconferentie wordt georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân, in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.