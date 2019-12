Farmers Defence Force gaat woensdag ook actie bij Poiesz distributiecentrum voeren

Sneek- Boerenactiegroep Farmers Defence Force gaat woensdag actievoeren bij ruim veertig distributiecentra voor supermarkten in heel Nederland. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar de gemeentes waar de distributiecentra zijn gevestigd.

De distributiecentra in Fryslân waar zal worden actiegevoerd, zijn bij de Lidl in Heerenveen, bij de Aldi in Drachten en bij de Poeisz in Sneek. Volgens de NOS zijn de gemeentes ingelicht omdat de demonstraties voorafgaand gemeld moeten worden

De brief, met een lijst van alle locaties, is in handen van de NOS.

De gemeentes zijn ingelicht omdat demonstraties vooraf moeten worden aangemeld. Farmers Defence Force (FDF) verwacht bij elk distributiecentrum ongeveer 200 tot 1500 betogers, zo schrijft de groep in de brief aan de gemeentes. Het protest is bedoeld voor “eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren”. “Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zo veel mogelijk inzetten om de locatie zo min mogelijk te hinderen”, schrijft FDF in de brief. FDF was vandaag niet bereikbaar voor een toelichting op de brief.

Kort geding

Vandaag diende een kort geding tegen FDF dat was aangespannen door de brancheorganisatie voor de supermarkten CBL. Die stapte naar de rechter om blokkades van distributiecentra te laten verbieden.

De advocaat van FDF zei dat er geen distributiecentra worden geblokkeerd, maar de actiegroep ontkende niet dat daar mogelijk wordt geprotesteerd. Dat zou ook tot “wat hinder” kunnen leiden, bleek vandaag in de rechtszaal.

CBL wil dat er genoeg ruimte is voor vrachtwagens om distributiecentra te kunnen bereiken. De supermarktorganisatie zegt al langere tijd bezig zijn met de voorbereidingen voor eventuele acties.

Problemen met bevoorrading

Als het voor een vrachtwagen niet mogelijk is om bij een distributiecentrum te komen, kan dat grote gevolgen hebben. “Supermarkten worden twee tot drie keer per dag beleverd. Stel, er stopt iets in het distributiecentrum en er kan geen vrachtwagen wegrijden: dan stopt de bevoorrading van de winkels”, aldus een woordvoerder van CBL. “En sommige distributiecentra leveren aan een heel groot gebied. Dan kan het hard gaan.”

Volgens CBL doen supermarkten er alles aan om goed bevoorraad te zijn, zeker met de drukke dagen voor Kerst in het verschiet.

De uitspraak in het kort geding is morgen om 11.00 uur.

Foto Henk van der Veer

Bron: https://nos.nl/nieuws/