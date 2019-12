Jeugd Tirns zamelt eten in voor Voedselbank Sneek

Tirns- Op vrijdag 13 december zijn de kinderen uit Tirns bij alle inwoners langs de deuren gegaan om eten op te halen voor de Voedselbank in Sneek. De inwoners waren vooraf op de hoogte gesteld van de actie, welke werd georganiseerd door de kerstcommissie van dorpsbelang Tirns. Ieder jaar organiseren zij een kerstactiviteit voor de jeugd én op Tweede Kerstdag een kerkdienst in het mooie kerkje van Tirns. De kinderen haalden vele dozen met eten op en waren trots op het resultaat. Het eten wordt op dinsdag 17 december naar de Voedselbank gebracht en daar krijgen ze uitleg over wat de Voedselbank doet en waar het opgehaalde eten naartoe gaat. Voor de jeugd een mooie kans om iets goeds te doen voor een ander en voor de Voedselbank extra producten om in deze feestmaand uit te delen.