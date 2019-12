FC-student Hessel met Top Dutch Solar Racing gehuldigd in Groningen 

Sneek- Een prachtig resultaat, om met z’n allen heel trots op te zijn… Het team van Top Dutch Solar Racing is vrijdag in Groningen gehuldigd voor de fraaie prestatie met de zelfgebouwde zonneauto in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Hessel de Groot uit Scharnegoutum, student van het Friesland College, maakte alles mee als engineer. FC-bestuursvoorzitter Carlo Segers zette hem ruim in het zonnetje.

Met een vierde plek in het eindklassement en een Excellence in Engineering Award presteerde het debutantenteam verrassend goed in de race, die in oktober voerde van Darwin naar Adelaide over een afstand van ruim 3000 kilometer. Bijzonder was ook de samenstelling van Top Dutch met studenten van Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en het Friesland College, waar vrijwel alle teams komen van universiteiten uit de hele wereld.

Samenwerking

Daarin zat ook de kracht van dit team, vertelde teammanager Jeroen Brattinga bij de huldiging op de Grote Markt en het splinternieuwe Forum in Groningen. De combinatie van wo, hbo en mbo werkte prima. Zo maakte FC-student Hessel onder meer het mechaniek dat de zonnepanelen van Green Lightning steeds in de juiste stand moest zetten om maximaal zonlicht op te vangen. Met andere engineers was hij tijdens de race verantwoordelijk voor het onderhoud van de auto.

Samen met de medewerking van overheid en bedrijfsleven was die samenwerking een groot succes, stelde burgemeester Koen Schuiling van Groningen bij de huldiging. Daar waren de bestuurders van alle onderwijsinstellingen het volmondig mee eens. Hessel kreeg van FC-bestuursvoorzitter Carlo Segers – net als andere teamleden – een koalaknuffel als aandenken. De student grijnsde breed, onder zijn grote hoed waarmee hij in Australië zo ongeveer vergroeid raakte.

Duurzaamheid

‘Hessel is een nuchtere Fries met een praktische houding, die helemaal tot z’n recht komt op zijn opleiding Mechanical Engineering’, stelde Carlo Segers. ‘In dit avontuur is hij weer enorm gegroeid. Hij genoot, van de contacten in het team en met andere teams. En van het werken aan de auto, natuurlijk. Dit stopt niet, als je terug bent in Friesland en toch eens afscheid moet nemen van die hoed. Bij het Friesland College zetten we zwaar in op duurzaamheid. Dan is het prachtig, als een student inspiratie vindt in een uitdaging als deze en zegt: Voor je ’t weet is het ook je hobby…’