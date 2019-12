Hindeloopen – Woensdag 1 januari is het weer zover! De leukste dag van het jaar in Hindeloopen: De Unox Nieuwjaarsduik. Dit jaar is het alweer de 26e editie en de organisatie hoopt weer zoals voorgaande jaren op een groot aantal deelnemers. Vanaf 13:00 uur barst het feest los in Café de Boekanier met livemuziek van Gaatze Bosma, waarna het om 14:00 uur tijd is voor de duik. Na afloop krijgen de deelnemers een kop snert en een aandenken. Aanmelden kan via: nieuwjaarsduikhindeloopen@gmail.com.