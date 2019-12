It Fryske Gea: 90 jaar natuurbescherming

Sneek- Op 22 februari 2020 bestaat vereniging It Fryske Gea 90 jaar! De natuurorganisatie biedt deze winter de eerste feestelijke activiteit aan, aan de Friezen (om útens) en iedereen met een groot hart voor de Friese natuur. Het jubileumjaar start met een fotowedstrijd waarbij iedereen op zijn of haar eigen manier de Friese natuur per seizoen in beeld kan brengen.

Fotowedstrijd Kiek ’es! Doe mee!

It Fryske Gea laat mensen graag genieten van de natuurgebieden. Daarom zijn de meeste van de ruim 60 terreinen toegankelijk. It Fryske Gea nodigt de bezoekers van de natuurgebieden uit om hun mooiste momenten van de vier seizoenen te delen. Dat kan door een foto van dat ene speciale, ontroerende, unieke moment vast te leggen, of het nu met een mobieltje of met een professioneel toestel is gemaakt. Inzenders zetten het bericht zelf op de website van It Fryske Gea.

Tentoonstelling

Bij een wedstrijd horen winnaars. Een vakjury selecteert per seizoen de beste foto’s uit de inzendingen waarna het publiek kan stemmen voor de eerste, tweede en derde plaats. De uitgekozen foto’s publiceert It Fryske Gea aan het eind van 2020 en er komt een heuse fototentoonstelling waar alle uitgekozen foto’s te zien zullen zijn.

Trek erop uit, ontdek de Friese natuur en laat anderen meegenieten. Nu voor het winterseizoen, straks in de lente, dan in de zomer en natuurlijk in de herfst. Kijk op www.itfryskegea.nl/kiek-es en lees alles over deze jubileumactie.

Geschiedenis

In 1930 werd de vereniging It Fryske Gea opgericht omdat het Friese natuurschoon bedreigd werd door grootschalige ontginningen. Tegelijkertijd groeide het besef dat de unieke diversiteit van de Friese natuur beschermd moest worden. Het begon negentig jaar geleden met natuurgebied ‘de Landweer’ bij Bakkeveen. Nu beheert It Fryske Gea ruim 60 natuurreservaten en wordt gesteund door ruim 36.000 leden.

Foto: Dico de Klein