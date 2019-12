Groot kerstconcert in kerk Goënga

Goënga- Op 22 december is er een Goot kerstconcert in de dorpskerk van Goënga, met medewerking van Muziektheater TINTO, The Christmas Voices, Gelegenheidsduo, Pastoor van der Weide en Jan Kuipers en Het Projectkoor IJlst.

Muziektheater Tinto:

Muziektheater Tinto is inmiddels alweer 5 jaar een begrip in Sneek e.o. Met hun meerstemmige zang en bijzondere arrangementen weten zij het publiek keer op keer te verrassen. Er staan 2 muziektheater voorstellingen op hun naam. Onlangs zijn ze de studio ingedoken om 5 gearrangeerde en met eigen teksten bewerkte songs op te nemen. Deze zijn op CD uitgebracht en op Spotify en You Tube te beluisteren. Tinto maakt ook korte voorstellingen op maat voor feesten en partijen.

The Christmas Voices:

The Christmas Voices is een koor dat bestaat uit 4 zangers, Age Bootsma, Kees Poiesz, Gerhard de Jong en Hans Poortema. Zij treden in de kerstperiode op in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en op kerstmarkten. Plezier staat bij de heren voorop en zij willen graag de medemens een aangename middag/avond bezorgen met hun mooie en heel speciale kerstrepertoire. Ze worden begeleid door: Gerk Venema op keyboard, Judith Eppinga op dwarsfluit, dirigent is Jan Blanksma

Gelegenheidsduo:

Pastoor Peter van der Weide en Jan Kuipers. Hun passie is zingen en dat willen ze graag laten horen in de kerk van Goënga.

Projectkoor IJlst:

Dit koor is ontstaan uit een aantal theatervoorstellingen. Van de afgelopen jaren die er geweest zijn in IJlst. Zij staan o.l.v. Jan Blanksma dirigent

Datum: 22 december

Aanvang: 15.00 uur

In de kerk van Goënga

Toegang is gratis met na afloop het ‘PONKJE’

Foto’s Henk van der Veer