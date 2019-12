SNEEK – De wind is afgenomen en de regen is naar het oosten weggetrokken. We houden het vandaag zo goed als droog of het moet een nog een licht buitje in de morgen zijn. Wind zwak tot matig uit het zuidwesten, de temperatuur niet veel hoger dan 7 graden.

Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden, kans op een bui. Minimumtemperatuur 3 graden.

Morgen een waterkoude dag. Zijn er in morgen nog opklaringen, in de middag neemt de bewolking toe, het blijft tot de avond droog. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 6 graden. De wind neemt in kracht toe en draait van zuidwest naar zuidoost later op de dag. Is de wind eerst zwak tot matig, ze wordt (vrij) krachtig, op het Sneekermeer af en toe hard. Tevens moeten we later op de dag rekening houden met windstoten.

In de avond en nacht naar vrijdag gaat het regenen, mogelijk dat er ook even wat natte sneeuw valt. Minimumtemperatuur 2 graden, de wind blijft stevig doorblazen.

Vrijdag neemt de wind weer af en draait terug naar het zuidwesten. Het is eerst regenachtig, in de middag droger, wel blijft dan de kans op een bui. Maximumtemperatuur 5 graden.

Voor de kerstmarkten komend weekend ziet het er niet al te florissant uit. Er passeren storingen met regen en buien en de wind moet in de gaten worden gehouden op zaterdag en zondag. Vooral zaterdag lijkt een stormachtig dagje te worden.

Dirk van der Meer