Inzameling kerstpakketten

Sneek-Voor de achtste keer op rij organiseert de voedselbank Sneek de jaarlijkse kerstpakketten actie. Evenals in voorgaande jaren doen we een beroep op de inwoners van Sneek en omgeving hun kerstpakket (of een deel daarvan), af te staan aan de voedselbank. De ingebrachte kerstpakketten worden door vrijwilligers stuk voor stuk uitgepakt en de artikelen verdeeld over de voedselpakketten van begin januari. Op deze manier hebben gezinnen veel plezier van de ongebruikte artikelen uit uw kerstpakket.

Zowel voor als na de kerstdagen zijn er inzameltijden en kunnen levensmiddelen of het kerstpakket gebracht worden.

Waar en wanneer kan ik het inleveren?

Op 28 december 2019 van 09:00 – 13:00 uur bij de Voedselbank Sneek Wymbritseradiel, adres: Professor Zernikestraat 1 in Sneek

Van dinsdag t/m zaterdag 09:00 – 17:00 uur bij

Sytsma Antiek, Zeilmakersstraat 33 in Sneek

of op afspraak

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met: 0515 444455 (kies in het keuzemenu voor optie 5).