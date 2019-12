Kerstpakkettenactie ROC Friese Poort levert 13.350 euro op voor Stichting Kinderen van de Voedselbank

Sneek- De kerstpakkettenactie van ROC Friese Poort leverde dit jaar 13.350 euro op voor Stichting Kinderen van de Voedselbank. De onderwijsorganisatie kiest ieder jaar met kerst een maatschappelijk doel waaraan medewerkers een donatie kunnen doen. Zo’n 530 medewerkers kozen ervoor om 25 euro van hun kerstpakket te doneren aan kinderen die in armoede opgroeien. Dit bedrag besteedt de stichting aan kledingpakketten voor kinderen van wie de ouders gebruik moeten maken van de Voedselbank. Vandaag overhandigde Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort, de cheque aan de Stichting.

Kerstpakkettenactie: maatschappelijke bijdrage leveren

Alice Muller: “Als ROC staan we midden in de maatschappij. We leveren daaraan graag een bijdrage. Ook dit jaar hebben we weer heel bewust gekozen voor een organisatie die zich inzet voor kinderen die te maken hebben met armoede. Want alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, maar wij vinden ook dat alle kinderen moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Armoede mag daarvoor geen barrière zijn. Samen met Stichting Kinderen van de Voedselbank is het nu mogelijk om de kinderen die het nodig hebben een handje te helpen.”

Stichting Kinderen van de Voedselbank: geef kinderen hun eigenwaarde terug

“Wij zetten ons in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in ons land tegen te gaan. Daarbij richten we ons op kinderen van wie de ouders zijn aangewezen op hulp van de Voedselbank”, zegt Jan Woldberg van Stichting Kinderen van de Voedselbank. De stichting geeft als enige in Nederland kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Want als een kind altijd hergebruikte kleding draagt, is het vaak mikpunt van pesterijen met sociale buitensluiting als gevolg. Door twee keer per jaar zo’n pakket uit te geven, kan een kind voor wie dat niet zo gewoon is, ook eens pronken met nieuwe kleding. Dat geeft een enorme boost voor de eigenwaarde van een kind.