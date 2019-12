Er Ruis(t) langs de singel…

Sneek-Pastoor Peter van der Weide hield afgelopen zaterdagavond tijdens Heel Sneek zingt…kerstliederen een geheel eigentijds kerstverhaal. In de vertelling was er plaats voor veel woord- en naamgrapjes. Een ervan was: ‘Er Ruis(t) door de kerstboom…’ Gegniffel alom in de kerk, want iedere Sneker had meteen in de gaten dat het over de kerstboomhandel van Theo Ruis en z’n familie ging. Die waren afgelopen zaterdag dan ook al weer druk in de weer met de verkoop van de kerstbomen.

Foto Henk van der Veer