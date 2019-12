Sneek-De weergoden waren gistermiddag Sneek goedgezind bij de kerstmarkt, het zonnetje was er geregeld bij en op een enkele licht buitje na bleef het droog. Ook de temperatuur mocht er wezen, deze kwam in de dubbele cijfers uit, 10 graden. Van enig winterweer is geen sprake komende tijd, het blijft wisselvallig met geregeld storingen die af en toe veel wind geven.

Vandaag vallen er buien en in een bui moeten we rekening houden met windstoten. De temperatuur komt bij een zuidwest tot noordwestelijke wind wat lager uit, 8 graden wordt de maximumtemperatuur. Komende nacht neemt de buiigheid af, zijn er opklaringen en koelt het af naar een 2 graden. Morgen neemt de bewolking toe, we houden het tot de avond droog. De wind neemt flink toe uit het zuid tot zuidwesten, temperatuur 6 a 7 graden, een temperatuur die normaal is voor de tijd van het jaar. In de avond en nacht naar woensdag volgt regen, dit trekt woensdag naar het oosten weg. Wel blijft de kans op een bui. De wind matig uit zuidwest. Donderdag staat er weer veel wind en is er de buienkans. De temperatuur 7 graden. Dirk van der Meer