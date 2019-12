Wereldlichtjesdag ook in Sneek indrukwekkend

Sneek-Vanavond is in Talitha Koem in Sneek Wereldlichtjesdag gevierd in bijzijn van een veertigtal bezoekers. Elk jaar wordt er op de 2e zondag in december wereldwijd Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het organisatiecomité bestaande uit Mettelina Baarda-Kuiper, Hieke de Vries- v.d. Zee en Ineke Faber had een kort maar indrukwekkend programma samengesteld waarbij gelegenheid was om kaarsjes voor overleden kinderen aan te steken.

Naast muziek en zang van Annemarie Veldhuizen, Saskia Obbink en Gerk Venema, hield een moeder een ontroerende herinnering aan twee overleden kinderen. Tijdens het lichtritueel waarbij kaarsjes aangestoken werden, vertelde een ouder echtpaar dat hun ongeboren kind dit jaar eindelijk een geregistreerde naam had gekregen. Was het voor de registratie nog dat zij hun dochtertje famke noemden sinds dit jaar herdenken ze Famke. ‘Want sa hyt se no!’

Doordat we in verschillende tijdzones leven ontstaat er op deze manier een lint van licht over de wereld voor deze kinderen die in ons hart blijven voortleven.

Gyn kyn is

su anwezech

as ut kyn

dat mist wurdt

Foto Henk van der Veer