Lichtjesavond in Sneek

Sneek- Elk jaar wordt er op de 2e zondag in december wereldwijd Wereldlichtjesdag georganiseerd. Om 19.00 uur branden er overal kaarsjes voor overleden kinderen.Doordat we in verschillende tijdzones leven ontstaat er op deze manier een lint van licht over de wereld voor deze kinderen die in ons hart blijven voortleven.

Ook dit jaar wordt er, net als de afgelopen jaren, ook in Sneek een avond georganiseerd. Deze vindt vanavond plaats van 19.00 – 20.00 uur aan de Harste in Sneek (Talitha Koem). De avond is gratis en voor iedereen toegankelijk.