Leerlingen van CBS It Harspit zetten zich in voor Voedselbank Sneek

Oppenhuizen-Leerlingen van CBS It Harspit brachten onlangs een bezoek aan de Voedselbank in Sneek. Aanleiding was Sint Maarten, waarbij overgebleven snoepgoed werd ingezameld voor de Voedselbank. Ook de leerlingen doneerden zelf snoep dat ze tijdens Sint Maarten hadden opgehaald. Een prachtig initiatief! De kinderen hebben al deze lekkernijen zelf naar de Voedselbank gebracht en kregen daar een uitgebreide rondleiding. Dat maakte zeker indruk. Miloe en Teatske schreven onderstaand verslag voor de website van de school. Tijdens het Kinderkerstfeest op 18 december wordt er nog gecollecteerd voor de Voedselbank.

Bij de voedselbank

We kwamen binnen met 2 grote bakkensnoep. Daarna stelden ze wat vragen over hoe we aan al dat snoep kwamen. We vertelden dat het van Sint-Maarten was en dat iedereen wat hat meegenomen. Daarna kregen we een rondleiding. We kwamen in een witte kamer waar een toonbank en wat tafels op wieltjes stonden. Ze gingen uitleggeven over hoeveel iedereen kreeg. Ze deden het zelfs even foor. Toen vertelden ze wat over de A B C D pakketten. Dat is de verdeling per persoon. A 1 persoon , B 2 tot 3 personen , C 4 tot 5 personen , D 6 of meer personen.

Daarna liepen we naar de diepvries en koelkast. We mochten ook binnen in de diepvries want hij was echt super groot. We kregen ook wat te horen over hoe kout het daar is en hoeveel er in kan. Daarna liepen we naar de opslagruimte. Waar al het eten voer en wasmiddel staat. Se vertelden dat se het een jaar over datum nog steeds mogen weggeven.

Waarom komen mensen bij de voedselbank? Als iemand te weinig geld heeft voor eten zeep of voer kunnen ze een intake gesprek aanvragen. Dan komen er mensen van de voedselbank bij hun tuis en kijken se hoe het inzicht in de financiën is. ook gaan se kijken hoe groot je gezin is. en dan gaan ze in gesprek over ov je een pasje nodig hebt of niet. Op dit moment zijn er 53 pasjes uitgegeven. Dat zijn heel feel monden. Je kunt een proefberekening op de website doen om te zien of je in aanmerking komt.

Geschreven door: Teatske en Miloe

Bron:www.topentwelonline.nl