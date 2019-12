Flinke ledengroei zorgt voor nóg krachtigere toeristische samenwerking  

Sneek-VVV Waterland van Friesland heeft onlangs het 700ste lid mogen verwelkomen. Sinds de oprichting op 1 januari 2019 is daarmee een flinke groei bereikt. Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland, is blij met de stijging. “Alleen mét elkaar kunnen we inwoners en toeristen verleiden om toerist en gast te zijn in onze prachtige regio Zuidwest Friesland.”

VVV Waterland van Friesland is begin dit jaar ontstaan na het samengaan van de organisaties Stichting Regio Marketing Zuid West Friesland (SRM ZWF), VVV Friese Meren Gaasterland en VVV Zuidwest Friesland. De drie partijen brachten met elkaar minder dan 600 leden mee. Dit jaar zijn daar ruim 100 leden bijgekomen, een stijging van meer dan zestien procent. Ook de nieuwe leden zijn allemaal ondernemers uit de recreatieve sector en culturele instellingen in Zuidwest Friesland.

Elkaar versterken

De groei van het afgelopen jaar doet Floriaan goed. “Onze samenwerking is echt nodig om de gebieden in onze regio met elkaar te kunnen verbinden. Alleen mét elkaar kunnen we laten zien wat er allemaal in Zuidwest Friesland te doen is. We versterken elkaar enorm en hebben allemaal hetzelfde doel: het verleiden, inspireren en gastvrij ontvangen van toeristen. Dat versterken speelt zich op verschillende gebieden af. Met een lidmaatschap ondersteun je dat er marketing voor het gebied wordt gedaan. Maar ook dat er toeristische routes worden uitgewerkt en dat er persreizen naar de regio worden georganiseerd.” De groei is voor Floriaan een bevestiging dat de ondernemers blij zijn dat dit gebeurt. “Ze zien dat er een organisatie voor hen is die het gastheerschap, de informatievoorziening en de markting oppakt. Die aan de buitenwereld laat zien hoe mooi het hier is en wat je allemaal kunt doen. Nogmaals, dat kunnen wij niet alleen, dat kunnen wij alleen sámen met onze leden.”

700ste lid

Villapark Mooi Gaasterland sloot zich onlangs als 700ste lid aan bij VVV Waterland van Friesland. Durk Haarsma van het villapark in Rijs ziet de toegevoegde waarde van het lidmaatschap vooral in het ‘samen kunnen optrekken’. “We maken op deze manier met elkaar op een wervende manier onze mooie regio bekender bij de toeristen. Maar niet alleen de regio, ook als individuele ondernemers worden we veel zichtbaarder. Als een toerist nu in onze regio komt, hoort hij over veel meer mogelijkheden dan voorheen. We verwijzen ook naar elkaar.”

Gezamenlijke thema’s

Doordat de leden uit alle delen van Zuidwest Friesland komen, is er volgens Floriaan sprake van een regionale verbinding tussen de Afsluitdijk, Lemmer, Sneek en Joure. “Dat is belangrijk, want toeristen kijkt niet naar gemeentegrenzen.” Doordat het toeristisch gebied opereert als een afgebakend gebied, kan VVV Waterland van Friesland beter de belangen vertegenwoordigen. “We zetten ons gebied bijvoorbeeld veel meer op de kaart bij de provincie”, zegt Floriaan. “En we kunnen ons mét elkaar richten op thema’s die spelen. Op dit moment houden we ons bezig met thema ‘Winter in Waterland’ waarbij ondernemers aanhaken. Het thema voor onze provincie is in 2020 ‘Leve het water’. En het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen heeft voor het jaar 2021 het landelijke thema ‘Ode aan het landschap’ gekozen. Ook daarop zijn we ons met elkaar nu al aan het voorbereiden.”

Meer leden

Recreatieve ondernemers en culturele instellingen in Zuidwest Friesland die nog geen lid zijn, kunnen dat natuurlijk altijd worden. Een lidmaatschap is mogelijk vanaf 125 euro jaar, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Elk lid krijgt onder meer een vermelding op de website van VVV Waterland van Friesland. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de voordelen op ondernemen.waterlandvanfriesland.nl.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-kantoren. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.