Sneek- De groepen B en C van SBO WetterWille in Sneek hebben tijdens de Kinderboekenweek 2019 meegedaan aan de wedstrijd van Rian Visser samen met uitgeverij Gottmer : Bedenk een ruimtevoertuig voor Blitz! Na het lezen van de boeken hebben de leerlingen allerlei ruimtevaartuigen voor Blitz! gemaakt. Er was een eervolle vermelding voor de leerlingen van WetterWille.