Zacht en nat

Sneek-Voor de winterliefhebbers ziet het er de eerste tijd niet goed uit. Zolang de kou over het oosten van Amerika trekt en de warme oceaan opstoomt, een hoog boven de Azoren blijft liggen en er geen wig tot Groenland in stand komt, is het en komen en gaan van depressies over West Europa. Af en toe kan de bovenlucht wat kouder worden en wat gure buien geven, voor de rest een anti-wintersplaatje komende tijd.

Vandaag een bewolkte en meest natte dag. Pas in de nacht zien we vanuit het westen opklaringen binnenkomen. De wind waait uit het zuidwesten, eerst nog matig tot (vrij) krachtig, neemt langzaam maar zeker af. De temperatuur komt rond de 9 graden uit. Vannacht enkele opklaringen, zacht met geen lagere temperatuur dan van 8 graden. Met een beetje mazzel houden we het morgen droog en is het wisselend bewolkt. De wind westelijk, matig, temperatuur 9 graden als maximum. In de nacht naar zondag neemt de bewolking toe en volgt later regen. Ook de wind neemt flink toe. Waait het zondagmorgen nog flink uit het zuidwesten en valt er regen, later neemt de wind gas terug en de regen trekt in de middag naar het oosten weg. Wel blijft er de kans op een bui. Temperatuur in de dubbele cijfers 10 graden. Maandag krijgen we opnieuw te maken met nattigheid en komt er opnieuw een stevige wind te staan, ditmaal uit het west tot noordwesten. Dirk van der Meer