Veiling en modeshow bij Dorcas

Sneek- Aanstaande donderdag, 12 december, is er in de Dorcas Winkel Sneek een veiling en een modeshow. De veiling, onder leiding van veilingmeester Henk van der Veer, begint om 19:00 uur en bevat een groot aantal bijzondere stukken van uiteenlopende aard, van schilderijen, vasen tot staande klokken en een barometer, enz. enz. Voor elk wat wils. De stukken kunnen worden bezichtigd voorafgaand aan de veiling vanaf van 17:00.

Vanaf 20:00 is er een modeshow waarin een deel van de huidige kledingcollectie getoond zal worden met aansluitend verkoop. De Dorcas Winkel is altijd ruim gesorteerd in mooie kleding.

De opbrengst van deze avond zal worden ingezet voor noodhulp aan Albanie, dat eind november werd getroffen door een aardbeving.

Zie link: https://dorcas.nl/noodhulp-aardbeving-albanie/

Albanie is een land waar Dorcas altijd zeer actief is en een groot netwerk heeft.