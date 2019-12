SNEEK – Koude lucht stroomt ten oosten van Amerika de oceaan op en hierdoor komt de depressietrein goed op gang. Wij zullen dat komende dagen merken met vanuit het westen af en toe onstuimig weer en vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

Vandaag nog een kille dag. Mist is ontstaan afgelopen nacht en daar hebben we vanmorgen eerst nog last van. Wel neemt de wind toe en zorgt dat de mist in laaghangende bewolking overgaat. Met de zuid tot zuidwestelijke wind wordt zachtere lucht aangevoerd en zien we de maximumtemperatuur pas in de avonduren op de temperatuurmeter verschijnen. Het wordt dan een 8 graden wat tevens de minimumtemperatuur voor komende nacht wordt. De wind neemt dus toe, vanmiddag matig, later vrij krachtig tot krachtig in de nacht. Tevens gaat het later vanavond en vannacht af en toe regenen, meest lichte regen.

Morgen staat er een stevige zuidwestelijke wind en valt er regen. De temperatuur gaat richting de dubbele cijfers, 8 tot 10 graden.

Zaterdag meest bewolkt, wel blijft het overdag zo goed als droog. De temperatuur 9 graden als maximum bij een meest matige west tot zuidwestelijke wind.

In de nacht naar zondag gaat het weer flink waaien en gaat het regenen. Daar blijven we zondag last van houden, het regent eerst, later krijgt dit meer een buiig karakter. Ook op zondag veel wind en komt de temperatuur opnieuw in de dubbele cijfers. Maandag weinig verandering.