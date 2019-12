Simon Havingaschool verwelkomt Sint in koets met Friese paarden

SNEEK – Vol verwachting stonden de kinderen van de Simon Havingaschool op deze waterkoude donderdagochtend te wachten op Sinterklaas. Dit jaar had Sinterklaas besloten om met een echte koets, aangetrokken door twee schitterende Friese paarden, de Simon Havingaschool te bezoeken. Een prachtig gezicht!

Stampen met je voeten, klappen in je handen en uiteraard zingen van de bekende Sinterklaasliedjes had overigens niemand last van de kou. Sinterklaas werd warm ontvangen door de kinderen, de meesters en juffen van de school.