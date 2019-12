Vrij zonnig

SNEEK – Op wat nevel na is het nu vrij helder. De laaghangende bewolking is naar het noorden getrokken en van de mist die in het zuiden van het land aanwezig is, hebben we geen last. We mogen dan ook een vrij zonnige woensdag begroeten en met niet al te veel wind uit het zuidwesten, wordt het een 6 graden.

Komende nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en kan er weer laaghangende bewolking ontstaan.

Morgen neemt de wind langzaam maar zeker toe en wordt in de middag matig, later af en toe vrij krachtig uit een zuidelijke richting. Ik verwacht dat de ontstaande bewolking komende nacht morgen wel eens hardnekkig kan zijn, zodat de zon niet al te veel kans gaat maken. De temperatuur komt wat hoger uit, 7 graden.

De nacht naar vrijdag verloopt vorstvrij en vrijdag zien we de temperatuur naar de dubbele cijfers stijgen. Het is die dag regenachtig en er staat een stevige wind uit het zuidwesten.

Met een beetje geluk houden we het zaterdag droog met opklaringen, zondag daarentegen verloopt bewolkt, regenachtig en staat er veel wind. De temperatuur op beide dagen 9 graden.