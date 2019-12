Samenwerking tussen Optisport Health Club en Pink Ribbon levert mooi geldbedrag op!

Sneek – Oktober staat al jarenlang internationaal bekend als de borstkankermaand, een maand waarbij er wereldwijd extra aandacht is voor borstkanker. Veel mensen krijgen/hebben in zijn of haar omgeving te maken met (borst)kanker. Optisport Health Club kwam daarom met een actie om zich in te zetten voor het goede doel Pink Ribbon.

Optisport wilde met deze actie iets aanbieden waar een nieuw lid een goed gevoel bij heeft en gemotiveerd raakt om te gaan sporten. Je kon meedoen aan de actie door minimaal € 5,- te doneren aan Pink Ribbon en daarbij ontving je een weekpas om te sporten. Om Pink Ribbon extra te steunen was er de mogelijkheid om de weekpas te upgraden naar 1 maand onbeperkt sporten voor € 20,-. Ook was het mogelijk om een gadget van Optisport Health Club te kopen t.w.v. € 5,-.

Met deze actie is een bedrag van € 800,- opgehaald en dit mede door meer dan 100 nieuwe leden van Optisport. Optisport Health Club en Pink Ribbon zijn erg trots met het binnenhalen van dit bedrag en zijn hiervoor iedereen dankbaar!