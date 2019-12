PvdA wil duidelijkheid over Nij Ylostins, college wacht op ambtelijk advies

IJlst- Diverse partijen in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over verzorgingshuis Nij Ylostins. FNP, fractie De Wind en PvdA willen duidelijkheid over de kwestie die intussen al een poos duurt. Het college gaf aan nog geen antwoord te geven, omdat het nog wachten is op een ambtelijk advies. Habtamu de Hoop van de PvdA begrijpt er niets van: “Waarom moet er een ambtenaar tussen zitten? Knopen doorhakken, daar gaat het om.”

“Het college zegt: voor ons gaan mensen voor stenen. Zij hebben net het monumentenadvies binnen, dat moeten ze toetsen en daar wil het college de tijd voor nemen. Wij gunnen ze dat, maar dat moet ook niet te lang duren,” zegt De Hoop. “Want het gaat om mensen van 80-90 jaar die al een tijd in onzekerheid zitten.”

Monumentenstatus

Voor de PvdA is het wel helder. “Wij hopen dat Nij Ylostins blijft bestaan. Het moet gewoon een monumentenstatus krijgen, voor ons is het niet zo moeilijk. Het duurt gewoon gigantisch lang. Eerst zou er sloop komen, maar verhuizen levert veel stress op. Je moet het niet moeilijker maken dan het is,” geeft De Hoop aan.

Meer druk

De Hoop: “Het is apart dat er nog een ambtelijk advies moet komen. Hûs en Hiem is een externe partij, als college kun je toch gewoon zien naar hun advies? Misschien moeten wij daar als raad wat meer druk op zetten.”

